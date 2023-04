Polizei: Frauen bestehlen 89-Jährige in Gera

Gera. Zwei Frauen haben eine Seniorin in Gera um Bargeld und Schmuck gebracht - die Details:

Eine 89 Jahre alte Frau aus Gera ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Am Samstagmittag klingelten zwei angeblich mittellosen Frauen an der Tür der Seniorin und baten um Geld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Während eine der Frauen die ältere Dame den Angaben zufolge in ein Gespräch verwickelte, entwendete die andere Bargeld und Schmuck im Wert von rund 1000 Euro aus der Wohnung. Die beiden Tatverdächtigen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren hätten gebrochen Deutsch gesprochen, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

