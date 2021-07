Polizei im Landkreis Sömmerda findet Drogen und ermittelt zu einer Unfallflucht

Landkreis Sömmerda. Leubingen, Sömmerda und Sprötau sind am Dienstag die Einsatzorte der Polizei im Kreis.

Während Polizisten am Donnerstagabend ein Auto in Leubingen durchsuchten, stellten sie mehrere Tütchen Marihuana sicher. Die Beamten hatten zuvor einen Tipp erhalten, dass der Fahrer Drogen aus dem Auto heraus verkauft haben soll.

Laut Polizeiangaben sei der 33-Jährige bereits wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Spiegelklatscher mit Folgen

Weil sich die Spiegel ihrer Lastwagen auf der Straße zwischen Weißensee und Sömmerda berührt hatten und einer der Fahrer ungerührt davonbrauste, gerieten zwei Männer in einen Streit, den die Polizei schlichten musste. Ein 31-jähriger Brummi-Fahrer stellte nach dem Unfall einen 47-Jährigen in Sömmerda zur Rede, teilt die Polizei mit. Gegen den Älteren erstattete die Polizei Anzeige wegen Unfallflucht und Bedrohung.

Nummernschilder abmontiert

Unbekannte entwendeten am Dienstagabend in Sprötau von zwei hinter einem Wohnblock in der Straße Am Walde abgestellten Fahrzeugen die hinteren Nummernschilder.

Dabei gingen sie vorsichtig vor und verursachten keinen Sachschaden. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum zwischen 18.50 und 22 Uhr ein.

Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon: 03634/3360.