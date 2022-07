Polizei in Nordhausen hat viel zu tun: Randalierer im Reisezug, Diebe im Waldbad Ellrich und Absperrbaken zum Treppenrutschen

Nordhausen. Ein Blick in das Wochenendprotokoll der Nordhäuser Landespolizeiinspektion.

Der Wochenenddienst der Nordhäuser Polizei blickt wieder auf sehr ereignisreiche Tage zurück.

Zum Nordhäuser Bahnhof wurden die Beamten am Sonnabend gegen 11 Uhr gerufen. Dort konnte ein Regionalzug nicht weiterfahren, da im Waggon ein Fahrgast randalierte und die anderen Reisenden beschimpfte. Nur widerwillig kam der 30 Jahre alte, offensichtlich stark alkoholisierte Mann der Aufforderung der Polizei nach, den Zug zu verlassen. Die Ordnungshüter stellten seine Personalien fest und registrierten einen Atemalkoholwert von 2,89 Promille. Damit wäre der Einsatz eigentlich beendet gewesen. Doch als sich die Polizisten in ihren Streifenwagen setzten, nahm der Randalierer eine halbvolle Bierflasche und warf diese in Richtung des Polizeifahrzeuges. Ihr Ziel verfehlte die Flasche zwar. Trotzdem nahmen die Beamten den Mann nun doch mit zu ihrer Dienststelle, um weiteres strafbares Handeln zu unterbinden. In der Zelle durfte er seinen Rausch ausschlafen. Der 30-Jährige wird sich nun für die von ihm begangenen Straftaten verantworten müssen.

Von einer Baustelle in der Nordhäuser Grimmelallee haben mehrere Täter in der Nacht zum Sonnabend Absperrbaken entwendet. Die Polizei ermittelte einen 19-jährigen Tatverdächtigen. Als die Beamten den jungen Mann zur Tat befragten, erklärte er, dass er vorhatte, die Absperrbaken zu nutzen, um mit ihnen die in der Nähe befindliche Wassertreppe herunterzurutschen.

Der Diebstahl aus einem Keller ist der Polizei am Freitagabend in der Bochumer Straße in Nordhausen gemeldet worden. Die unbekannten Täter hatten hier verschiedene Elektrogeräte im Gesamtwert von mehr als 350 Euro entwendet. Ebenso am Freitagabend ist ein Focus-E-Bike im Wert von 3000 Euro spurlos verschwunden. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad in der Straße der Genossenschaften in Nordhausen auf seinem Grundstück angeschlossen. Als er später zurück zu seinem Bike kam, war es weg.

Einen Polizei-Einsatz gab es am Sonnabend auch im Waldbad von Ellrich. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zum Naturbad verschafft. Um an das Bargeld zu gelangen, haben sie die Türen von Kiosk und Kassenhäuschen beschädigt. Neben dem Bargeld klauten die Ganoven auch noch diverse Spirituosen.

In der Nacht zum Sonntag sind die Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes auch zu einer Nordhäuser Tankstelle gerufen worden. Dort hatten Jugendliche die Mülleimer aus der Verankerung herausgerissen. Im Verlauf der Fahndung konnten die Gesetzeshüter die Jugendlichen dingfest machen, so dass den jungen Leuten nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ins Haus steht.

Verkehrsunfälle ereigneten sich ebenfalls. Die Sachschäden, die dabei entstanden, hielten sich überwiegend in Grenzen, berichtet die Polizei. Am Freitag befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Fiat in Bleicherode die Löwentorstraße, als ihr im Kreuzungsbereich zur Lindenstraße ein 43-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt nahm. Beide kollidierten. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit 6000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in Nordhausen in der Halle-Kasseler-Straße. In Höhe der Shell-Tankstelle fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Opel auf einen Fahrschulwagen auf. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 9000 Euro.