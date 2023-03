Polizei in Nordhausen zieht betrunkene und berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Mit dem Blick auf eine Polizeikelle endete am Wochenende in Nordhausen für mehrere Autofahrer die Tour durchs Stadtgebiet.

Nordhausen. Zeugenhinweise und das eigene Gespür bringen die Nordhäuser Ordnungshüter an diesem Wochenende in die Lage, mehrere Verkehrssünder zu ertappen.

Mit mehreren Autofahrern, die entweder betrunken oder berauscht waren, mussten sich die Nordhäuser Polizisten an diesem Wochenende befassen. Bereits am Freitagabend – gegen 19 Uhr – machte ein Zeuge die Polizei auf eine Trunkenheitsfahrt aufmerksam. Die Beamten stoppten daraufhin in der Halleschen Straße einen Audi und kontrollierten den Fahrer. Der Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen habe einen Wert von 1,1 Promille ergeben, berichtet die Polizei am Sonntag.. Es erfolgte eine Blutentnahme im Südharz-Klinikum. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Drei Stunden später kontrollierten die Beamten eine 32-jährige Autofahrerin in der Salzaer Hauptstraße. Ein Drogentest verlief positiv. Deshalb veranlassten die Ordnungshüter eine Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt.

Am Sonnabend, gegen 11 Uhr, ergab der Atemalkoholtest bei einem 43-jährigen Autofahrer in der Heinrich-Zille-Straße einen Wert von 0,75 Promille. Ihn brachten die Beamten in die Dienststelle zu einer gerichtsverwertbaren Messung.

Die gleiche Prozedur erfolgte bei einem 64-Jährigen, der am Sonnabend bei einer Kontrolle gegen 15.30 Uhr in der Leimbacher Straße mit dem Atemalkoholwert von 0,84 Promille erwischt worden ist.