Polizei in Saalfeld schlägt Alarm: Überladene Holztransporter nehmen zu

Saalfeld. Der kranke Wald führt zu einem erhöhten Transportaufkommen auf den Straßen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Verkehrsverstöße und Unfälle bleiben da nicht aus.

Das Schadholz muss raus aus dem kranken Wald, egal wie. In Zeiten von Borkenkäferplage und Trockenstress hat das Transportaufkommen von Holz aus den Wäldern zu den Verarbeitungsunternehmen erheblich zugenommen. Da bleiben Verkehrsstöße und Unfälle nicht aus.

Allein in den vergangenen zehn Tagen verunglückten zwei große Holztransporter im Kreis Saalfeld-Rudolstadt auf der B90 bei Leutenberg und der B281 bei Reichmannsdorf. Beide kamen auf die feuchte Bankette und kippten um. Die Fahrer wurden jeweils verletzt, der Schaden ist fünfstellig.

Polizei will stärker auf das Problem fokussieren

Jetzt schlägt auch die Saalfelder Polizei Alarm: "In den zurückliegenden Wochen stellte sich bei Kontrollen heraus, dass teilweise Holztransporte mit deutlicher Überladung auf den Straßen fuhren", so ein Sprecher der LPI Saalfeld am Freitag.

Als Konsequenz daraus werde dies in Zukunft stärker fokussiert. Dadurch sollen Gefahren im Straßenverkehr gemindert werden.

Bei Verstößen droht Bußgeld bis zu 380 Euro

Erst am Donnerstag wurde wieder ein Lkw samt Holzladung eines deutschen Unternehmens durch Polizisten kontrolliert. Die zulässige Gesamtmasse betrug 40 Tonnen. Gewogen wurden 48 Tonnen. Bereits am 17. März fiel ein Holztransport eines tschechischen Unternehmens mit einem Gesamtgewicht von 55 Tonnen auf. Der Sprecher warnt: "Solche Überladungen haben ein Bußgeld von bis zu 380 Euro zur Folge".

