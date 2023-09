Polizei: Kinder in Sonneberg aus weißem Transporter angesprochen

Sonneberg Kinder in Sonneberg sind nach Angaben der Polizei aus einem weißen Transporter heraus angesprochen worden.

Aus einem weißen Transporter heraus sind in Sonneberg Kinder angesprochen worden. Seit Ende August habe es mehrere Mitteilungen dazu gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In zwei Fällen sei versucht worden, die Kinder zum Einsteigen in den Transporter zu bewegen. Die Kinder hätten richtig reagiert und sich der Situation entzogen. Die Polizeipräsenz vor Schulen und auf Schulwegen sei verstärkt worden, auch Schulen seien sensibilisiert worden.

Vorfälle unverzüglich der Polizei melden

Die Polizei bat Eltern darum, ihre Kinder ebenfalls zu sensibilisieren. Sollten Kinder von ähnlichen Vorfällen berichten, wurden Eltern darum gebeten, dies unverzüglich und ausschließlich der Polizei zu melden. Es solle davon abgesehen werden, sich selbst an die Öffentlichkeit zu wenden, da dies die Ermittlungen erschweren könne. Auch sollten keine Posts oder Nachrichten zu dieser Thematik weiterverbreitet werden.

