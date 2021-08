Polizei künftig rund um die Uhr an Suhler Flüchtlingsunterkunft

Erfurt. Thüringens Innenminister Georg Maier hat angekündigt, dass die Polizei künftig einen Dauerdienst an der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl einführen wird.

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Suhl sollen künftig rund um die Uhr Polizisten vor Ort sein. Innenminister Georg Maier (SPD) zufolge soll ein 24-Stunden-Dauerdienst eingeführt werden, wie der SPD-Politiker sagte. Der Minister hatte die Einrichtung am Montagnachmittag besucht. Die Streifen in den angrenzenden Wohngebieten sollen demnach fortgeführt werden.

Vor allem von Anwohnern im Umfeld der Einrichtung hatte es immer wieder Kritik gegeben - zuletzt wegen einer Einbruchserie. Zudem wurden Rufe nach Schließung der Einrichtung in Suhl lauter. So wurde etwa eine Petition für das Anliegen gestartet und vom Suhler Oberbürgermeister André Knapp (CDU) im Thüringer Landtag eingereicht. Justizminister Dirk Adams (Grüne) hatte wiederholt erklärt, dass die Flüchtlingsunterkunft weiter betrieben werden soll.

Außerdem zum Thema: