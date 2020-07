Die Polizei hat das Camp in Stützerbach aufgelöst. (Symbolbild)

Stützerbach. In Stützerbach hatte am Wochenende eine Gruppe aus der rechten Szene seine Zelte aufgeschlagen. Die Polizei beendete die Zusammenkunft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei löst Camp der rechten Szene im Ilm-Kreis auf

Am Samstagmorgen hatte die Polizei auf einer Wiese in Stützerbach ein wildes Camp der rechten Szene mit Zelten festgestellt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe man bei einer gemeinsamen Kontrolle mit dem zuständigen Gesundheitsamt ca. 20 Personen festgestellt.

Der Veranstalter habe zunächst Hygiene- als auch Versammlungsauflagen von der Polizei bekommen. Diese wurden jedoch offenbar nicht eingehalten, denn kurze Zeit später sei das Zeltlager wegen Auflagenverstößen aufgelöst worden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Fortführung an anderen Orten, habe laut Polizei unterbunden werden können, so dass die Teilnehmer die Heimreise angetreten hätten.