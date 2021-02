Weimar In Weimar hat die Polizei eine Party von Studenten aufgelöst. Die jungen Männer hatten so laut gefeiert, dass man auf sie aufmerksam werden musste.

Eine Party von Studenten hat die Polizei am Dienstagabend in Weimar aufgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wurde in einem Appartment eines Studentenwohnheims so laut Musik abgespielt, dass auch mehrere Nachbarn etwas davon hatten.

Die Polizei traf in der Wohnung nicht nur den DJ an, sondern auch Freunde von ihm. Gegen die jungen Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.