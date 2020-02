Nordhausen. In einem Einkaufsmarkt in der Bochumer Straße fielen zwei Frauen beim Diebstahl auf, eine der beiden konnte geschnappt werden, die andere ist geflüchtet.

Polizei schnappt eine Ladendiebin in Nordhausen

Beim Ladendiebstahl sind am Montagabend gegen 21 Uhr zwei Frauen in einem Einkaufsmarkt in der Bochumer Straße beobachtet worden, berichtete am Dienstag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Eine 35-Jährige konnte flüchten. Ihre 55-jährige Begleiterin wurde geschnappt. Sie hatte zwar kein Diebesgut dabei, gegen sie werde aber dennoch ermittelt, erklärte die Polizei. Die Frau war nämlich mit einem Auto zum Einkaufsmarkt gefahren, obwohl sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem stand sie unter dem Einfluss von Drogen, was ein Test vor Ort belegte. Im Auto fanden die Polizisten eine weitere geringe Menge an Betäubungsmitteln, die wohl der 35-jährigen geflüchteten Begleiterin gehört haben, vermutet die Polizei.