Polizei stellt Waffen bei Graffiti-Sprühern in Eisenach sicher

Am Freitagabend hat die Polizei eine Gruppe von flüchtigen Jugendlichen gestellt, die im Bereich einer Fußgängerunterführung in Eisenach an diverse Wände Graffiti gesprüht hatten. Laut Polizeiangaben handelte es sich um sieben Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, die diverse Sprühdosen bei sich trugen.

Neben den Dosen fanden die Polizisten bei zwei der 15- bis 18-Jährigen einen Schlagstock und eine Softair-Pistole.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Polizisten feststellen, dass die Jugendlichen auch auf einem Spielplatz in Eisenach ähnliche Graffiti gesprüht hatten.

Die 15- bis 18-jährigen Täter müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Darüber hinaus müssen sie die Kosten zum Entfernen der Graffiti tragen.