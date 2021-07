Polizei stoppt Autofahrer in Bleicherode: Der Mann ist mit 2,4 Promille unterwegs

Nordhausen. Nordhäuser Gesetzeshüter berichten über mehrere Verkehrssünder, die sie am Wochenende feststellen mussten.

Auch an diesem Wochenende musste die Nordhäuser Polizei wieder einige Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Bereits am Freitag war ein 39-jähriger Mann mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bleicherode unterwegs. Polizisten kontrollierten den Autofahrer und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille fest. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

Ebenfalls in Bleicherode stoppte die Polizei am Samstag im Heerweg einen 38-jährigen Mann aus der Landgemeinde. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von fast 2,4 Promille ermittelt. Auch den Führerschein dieses Mannes stellten die Beamten sicher.

Ab und an vergessen auch Radfahrer, dass es für sie ebenso Grenzwerte in Bezug auf eine geduldete Alkoholisierung gibt. Mit über zwei Promille wurde am Samstag kurz nach Mitternacht ein Radfahrer in der Nordhäuser Grimmelallee festgestellt. Wer als Radfahrer mit 1,6 Promille oder mehr unterwegs ist, begehe eine Verkehrsstraftat, erklärt die Nordhäuser Landespolizeiinspektion.

Letztlich lasse allerdings nur das Ergebnis der durchgeführten Blutprobenentnahmen einen endgültigen Schluss über die Alkoholisierung dieser drei Verkehrsteilnehmer zu, betont die Polizei.