Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Freitag gegen 23 Uhr einen Pkw in der Nordhäuser Rautenstraße an. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis führte. In der Folge untersagte die Polizei die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus.