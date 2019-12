Polizei stoppt Verkehrssünder in Auleben und in Nordhausen

Für zwei Südharzer Verkehrsteilnehmer begann der letzte Samstag dieses Jahres alles andere als angenehm. Sie gerieten in Kontrollen der Nordhäuser Polizei und hatten dabei allen Grund, mit ihrem Schicksal zu hadern.

Ein 29-jähriger Mann führte am Samstag gegen 10.25 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße in Auleben ein Leichtkraftrad KTM, an dem kein Kennzeichen angebracht war, berichtete am Sonntag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die auf Streife befindlichen Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des Fahrers. Es bestätigte sich, dass das Leichtkraftrad nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Die Polizisten untersagten dem Verantwortlichen die Weiterfahrt im öffentlichen Verkehrsraum. Der Mann durfte die KTM abschleppen lassen. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Ebenfalls am Samstag kontrollierten Ordnungshüter am Morgen kurz nach 9 Uhr in der Hauptstraße in Salza einen Krankenfahrstuhl. Den Beamten war aufgefallen, dass dieses Vehikel, das nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen war, augenscheinlich deutlich schneller als die erlaubten 6 km/h fuhr. Ein Blick in die zugehörigen Dokumente bestätigte diesen Eindruck. Der 63-jährige Fahrer hatte keinen Versicherungsvertrag abgeschlossen. Dementsprechend erstatteten die Beamten gegen den Mann eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.