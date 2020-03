Bleicherode. In einem leer stehenden Wohnhaus in Bleicherode brannte es am Dienstagmorgen. Das Gebäude ist jetzt einsturzgefährdet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Brandstifter in Bleicherode

Die Nordhäuser Kriminalpolizei sucht einen Brandstifter. Am Dienstagmorgen brannte es kurz vor 6 Uhr in einem leer stehenden Wohngebäude in der Weberstraße in Bleicherode, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Angrenzende Häuser seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Gebäude selbst sei derzeit durch den Brand einsturzgefährdet.

Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen: Wer hat etwas beobachtet? Wem sind möglicherweise Personen aufgefallen, die sich vor dem Brandausbruch in dem Gebäude oder auf dem Grundstück aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.