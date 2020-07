Erfurt. In Erfurt wurde eine 21-Jährige in einer Straßenbahn sexuell belästigt. Eine Überwachungskamera hat die Tat aufgezeichnet.

Polizei sucht in Erfurt mit Fahndungsfoto nach Sexualstraftäter

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Erfurt, der bereits zwei Jahre zurückliegt, jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem mutmaßlichen Täter. Wie die Polizei am Montag informierte, sei am 2. Januar 2018 eine 21-Jährige von einem Unbekannten in einer Straßenbahn in Richtung Wiesenhügel sexuell belästigt worden.

Dieser Mann soll in Erfurt eine 21-Jährige sexuell belästigt haben. Foto: Polizei

Die Frau beschrieb den Täter wie folgt: er war ca. 1,60 - 1,65 m groß mit schwarzen, kurzen Haar. Er trug eine dunkle, lange Jacke (vermutlich Regen-oder Trainingsjacke). Außerdem führte er einen Rucksack bei sich.

Eine Überwachungskamera konnte die Tat aufzeichnen, dessen Bilder für die Fahndung jetzt frei gegeben wurden. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können.

Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

