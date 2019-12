In Ruhla wurde eine Tankstelle überfallen, der Täter war bewaffnet.

Ruhla. Die Polizei hat jetzt eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Am 23. November hatte ein Unbekannter bewaffnet eine Tankstelle in Ruhla überfallen.

Polizei sucht weiter Zeugen für Raubüberfall in Ruhla

Im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall auf die Avex-Tankstelle in Ruhla am 23. November sucht die Polizei weiterhin Zeugen, die womöglich am frühen Abend, den Räuber beobachtet haben könnten.

Der Überfall passierte um 19.40 Uhr, der Täter konnte mit dem erbeuteten Bargeld flüchten. Inzwischen liegt eine Personenbeschreibung zu dem Mann vor. Demnach war er etwa 1,60 Meter groß, zwischen 20 bis 25 Jahre alt, er wirkte leicht korpulent. Er habe ein akzentfreies Deutsch gesprochen, so die Polizei. Er hatte ein schwarzes Basecape auf, ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht oder eine Sturmhaube, er trug eine Jacke mit Kapuze, einen weißen Pullover oder ein Sweatshirt unter seiner Jacke, eine blaue Trainingshose vermutlich mit einem Adidas-Logo sowie weiße Turnschuhe. Die Pistole hatte ein schwarzes Griffstück und einen silberfarbenen Verschluss. Wer Angaben zur Waffe oder zum Mann machen kann, wer am besagten Tatabend etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 03621/78 14 24.