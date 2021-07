Polizei verfolgt mit Großaufgebot Autodieb durch halb Thüringen

Kranichfeld/Gera. In Kranichfeld hat ein Mann ein Auto gestohlen. Nach einer Fahrt durch halb Thüringen konnte er in Gera gestellt werden.

Am Samstag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, der seinen Ursprung in Kranichfeld hatte. Wie die Polizei am Sonntag informierte, war dort ein 37-Jähriger mit seiner Lebensgefährtin in einen Streit geraten, habe anschließend deren Auto gestohlen und sei damit davon gefahren.

Durch die Polizei wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Insgesamt seien fünf verschiedene Thüringer Polizeidienststellen in die Fahndung involviert gewesen. Letztendlich konnte der Fahrer in Gera-Leumnitz gestellt werden. Er habe massiv Widerstand gegen die Polizisten geleistet, wobei er leicht verletzt wurde.

Hinzu kommt, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand. Er habe mehrere Strafanzeigen bekommen.

