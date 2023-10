Polizei warnt: Betrüger auf Parkplätzen in Thüringen

Zeulenroda-Triebes/Weida Die Polizei warnt vor einer Diebesmasche auf Parkplätzen. Dabei werden Opfer unter einem Vorwand aus dem Auto gelockt.

Vor einer Betrugsmasche warnt die Polizei aktuell in Ostthüringen. Bisher seien zwei Vorfälle bekannt, heißt es in der Meldung vom Sonntag. So gehen die Betrüger vor:

Am Samstag kam es zu zwei Diebstählen auf Parkplätzen in Zeulenroda-Triebes und Weida. Dabei lockte ein Dieb sein Opfer aus dem Auto während ein zweiter Täter unbemerkt das Beutegut im geöffneten Fahrzeug ergriff. Die Ermittler vermuten, dass die Täter ihre Opfer beobachteten und die auswählten, die zuvor Geld abgehoben hatten.

In Weida wurde dem Opfer zur Ablenkung Geld unter den Hinterreifen gelegt. In Zeulenroda-Triebes lockte man das Opfer aus dem Auto, um der Person am Fahrzeug etwas zu zeigen.

Ein Zeuge gab an, dass die Täter in einem weißen SUV mit spanischem Kennzeichen vom Parkplatz fuhren. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Greiz unter der Telefonnummer: 03661/6210.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.