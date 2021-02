Unbekannte Anrufer geben sich derzeit gehäuft in Thüringen als falsche Polizisten aus. (Symbolbild)

Erfurt. Es geht immer um angebliche Einbrecherbanden die ihr Unwesen in der Nachbarschaft treiben, lässt die Polizei wissen und warnt vor Anrufen von falschen Polizisten.

Polizei warnt vor Anrufen von falschen Polizisten in Thüringen

Erst vermeldeten die Polizeistationen im Wartburgkreis am Montag eine auffällige Häufung von Anrufen falscher Polizisten, dann folgte die Stadt Erfurt und am Dienstag auch die Stadt Gera.

Zur Zeit wollen Unbekannte Anrufer an das Vermögen vor allem von älteren in Thüringen lebenden Menschen. Die Masche der Betrüger ist dabei fast immer die selbe: In der Nachbarschaft treibe eine Einbrecherbande ihr Unwesen, bei Durchsuchungen wurden Listen mit Telefonnummern von potentiellen Opfern gefunden, und die Nummer des Angerufenen sei mit dabei gewesen.

Die noch unbekannten Anrufer versuchen einerseits Angst und Verunsicherung zu schüren, auf der anderen Seite versuchen sie Vertrauen zu ihren Opfern aufzubauen und bieten an, Wertgegenstände und Bargeld in Sicherheit zu bringen, so die Polizei.

Polizei-Tipps: Wie verhält man sich bei solchen Anrufen

Bei dem der Polizei bekannten Betrugsversuch wollen die Täter bei ihren Opfern Angst und Verunsicherung zu erzeugen.

Oftmals warnen die Anrufenden vor angeblichen Einbrecherbanden und geben sich dabei als hilfsbereite Polizeibeamte aus, die das Geld und due Wertsachen der Angerufenen in Sicherheit bringen wollen.

Niemals sollte man Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen nach solch einem Anruf übergeben.

Man solle deshalb auch niemals Unbekannten in seine Wohnung hereinlassen.

Im Zweifelsfall und bei Unsicherheit sollte man stattdessen ruhigen Gewissens die Polizei über die Telefonnummer 110 kontaktieren.

Man solle sich von solchen Anrufen keinesfalls unter Druck setzen lassen.

Niemals sollte man seine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür stellen.

