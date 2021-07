Polizei warnt vor Betrügern im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda. In und um Sömmerda ermittelt die Polizei wegen betrügerischer Anrufe, wegen eines Vorfahrtsfehlers und wegen einer Fahrradtour unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen. Am Donnerstag sollen es Unbekannte im Kreis Sömmerda und in der Region vermehrt versucht haben, Gutgläubige am Telefon hinters Licht zu führen. Leider ist der Polizei ein Fall bekannt, bei dem ein Senior in Erfurt in die Falle getappt ist.

Damit die Betrugsmasche keinen weiteren Erfolg hat, schildert die Polizei das Vorgehen: Dem 71-Jährigen wurde von Einbrechern in der Nachbarschaft berichtet. Deswegen sollte der Rentner sein Vermögen in Sicherheit bringen und es der Polizei aushändigen.

„Nichtsahnend kam der Mann der Aufforderung nach und übergab zwei unbekannten Männern einen fünfstelligen Bargeldbetrag“, teilt die Polizei mit und ergänzt: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.“

Vorfahrt missachtet

Durch einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 176 zwischen Andisleben und Dachwig wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch ist der Sachschaden mit etwa 10.000 Euro hoch.

Eine 73-Jährige bog am Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen von einem Wirtschaftsweg auf die Bundesstraße auf und nahm laut Polizei einem Renault die Vorfahrt. Beide Unfall-Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Betrunkener Fahrradfahrer stürzt

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagabend ein Fahrradfahrer zu, der in Schwerstedt gestürzt war. Der 70-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Senior soll laut Polizei so betrunken gewesen sein, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Eine Blutentnahme sicherte die Beweise. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.