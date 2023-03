Polizei warnt vor Taschendieben in Einkaufsmärkten

In einem Lebensmittelgeschäft haben Taschendiebe eine größere Menge Bargeld erbeutet.

Immer wieder werden Kunden in Supermärkten Opfer von Taschendiebstählen. So war auch am Dienstag ein Unbekannter in einem Lebensmittelgeschäft in Sondershausen auf einem Raubzug unterwegs.

Laut Angaben der Polizei griff der Dieb unbemerkt in die Handtasche einer Kundin und stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag. Auch in einem Supermarkt in Leinefelde hatte ein Dieb Erfolg. Er stahl einer Kundin das gesamte Portemonnaie aus der Tasche.

Die Polizei rät:

Handtaschen nicht in den Supermarkt mitzunehmen

Die Geldbörse in einer Jackentasche zu verstauen

Sollten dennoch Taschen mitgenommen werden, sollte diese nie unbeaufsichtigt und verschlossen bleiben

