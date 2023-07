Polizei zieht am Hermsdorfer Kreuz völlig überladenen Lkw aus dem Verkehr

Hermsdorf. Einen völlig überladenen Lkw hat die Autobahnpolizei auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz aus dem Verkehr gezogen.

Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Freitag auf der A9 einen völlig überladnenen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw in Fahrtrichtung Berlin am Hermsdorfer Kreuz unterwegs.

Statt der erlaubten 7490 Kilogramm Gesamtgewicht wog der Lkw 10.970 Kilo. Das sei eine Überladung von 3480 Kilo oder 46 Prozent.

Der 27-jährige Fahrer musste das überschüssige Gewicht in Form von Festivalequipment vor der Weiterfahrt auf einen anderen Lkw umladen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.

Der Lkw hatte Festivalequipment geladen. Foto: Polizei

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

