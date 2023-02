Polizei zieht mehrere Fahrer unter Alkohol und Drogen aus dem Verkehr

Unter Drogen wurden in der Nacht zu Montag ein Autofahrer und eine Autofahrerin gestoppt. Beide mussten zur Blutentnahme.

Pößneck. Die Polizei hat am Wochenende in Pößneck mehrere Auto- und Radfahrer wegen Alkohol- und Drogenkonsums aus dem Verkehr gezogen. Einem Mann drohen nun eine Geldbuße und drei Punkte in Flensburg.

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Pößneck nahe der Straße des Friedens einen Fahrradfahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin wurde dem 38-Jährigen Blut abgenommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren als Beschuldigter verantworten.

Sonntagabend, gegen 23 Uhr, wurde ein Drogenvortest bei einem 37-jährigen Autofahrer durchgeführt. Dieser Test reagierte positiv auf Cannabis. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Am Montag, gegen 00.30 Uhr, ist wiederum eine 31-jährige Autofahrerin auf ihre Fahrtüchtigkeit hin kontrolliert worden. Dabei reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Cannabis. Auch ihr wurde daraufhin Blut abgenommen.

