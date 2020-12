Polizei zieht überwiegend ruhige Feiertags-Bilanz

Erfurt Es gab nur wenige Dutzend Versstöße gegen die Corona-auflagen. Zumeist rechten Ermahnungen aus. Inzwischen haben bei der Polizei die Vorbereitungen für den Silvestereinsatz begonnen. Auch in dieser Nacht soll die maximal mögliche Personalstärke im Einsatz sein.

Die Landeseinsatzzentrale der Polizei spricht am Sonntag von überwiegend ruhigen Weihnachtsfeiertagen auch für die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Die personell deutlich verstärkten Streifen hätten insgesamt wenige Dutzend Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt, erklärt ein Polizeisprecher. Zumeist sei es bei Ermahnungen geblieben. Ab Sonntag gelten in Thüringen wieder die strengeren Corona-Auflagen.

Freitagabend verunglückte ein 56-jähriger Radfahrer in der Nähe von Eisenberg bei einer Kollision mit einem Pkw tödlich. Warum es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Im zweiten Fall waren die Täter erfolgreich. Zudem sprengten Unbekannte eine Parkautomaten und stahlen die Geldkassette.

Knapp 300.000 Euro Schaden verursachte ein Dachstuhlbrand in der Nacht zu Sonntag in Eichenberg bei Kahla (Saale-Holzland-Kreis). Die Ursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Innenminister Georg Maier (SPD) überzeugte sich am Freitag in der Landespolizeiinspektion Gotha (LPI) von der Einsatzbereitschaft der Polizei an den Feiertagen und dankte den Beamten für ihren Dienst. Der Leiter der Dienststelle, Günther Lierhammer, versicherten, dass die Polizisten mit Augenmaß und viel Kommunikation unterwegs seien. Es gebe nur wenige Hinweise aus der Bevölkerung zu möglichen Verstöße gegen Corona-Regeln.

Nach den Feiertagen bereitet sich die Thüringer Polizei nun auf die Silvesternacht vor. Das sei eine andere Herausforderung, heißt es. Dieses Jahr sind in Thüringen Partys, Feuerwerke aber auch das Trinken von Alkohol sowie Ver- und Ansammlungen in der Öffentlichkeit verboten.