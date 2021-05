Polizeiauto bei Einsatzfahrt nahe Weida überschlagen - Weitere Autounfälle bei Greiz

Greiz. Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen in einen Unfall verwickelt. Die Bundesstraße 92 ist gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 6.25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 92 am Abzweig Wittchendorf ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens. Die auf Einsatzfahrt befindlichen Beamten kollidierten aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem Ford im Gegenverkehr, berichtet die Polizei.

Der Funkstreifenwagen überschlug sich daraufhin und kam auf einem nebenliegenden Feld zum Stehen. Die beiden Insassen des Funkstreifenwagens (29, 22 Jahre) sowie der Fahrer (48 Jahre) des Ford wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 92 war für ca. drei Stunden gesperrt. Die genauen Umstände des Unfalles sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Unfall unter Drogen verursacht

Am Dienstag befuhr eine 25-jährige Mercedes Fahrerin die Thomasstraße in Richtung Marstallstraße in Greiz. Auf Höhe eines Geldinstituts kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und prallte in Folge dessen mit seiner rechten Seite erneut an die Hauswand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamte fest, dass die Fahrzeugführerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall bei Greiz

Am Dienstag befuhr der 26-jährige Fahrer eines Opel die Bundestraße 92 von Greiz in Richtung Silberloch. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter, berichtet die Polizei. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

