Bad Frankenhausen. In einer Eisdiele in Bad Frankenhausen war am Freitag Feueralarm ausgelöst worden. Die Ursache: Ein Topf mit Wasser war auf dem Herd vergessen worden.

Am frühen Freitagmorgen wurde Feueralarm in einer Eisdiele in Bad Frankenhausen in der Klosterstraße gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Es stellte sich heraus, dass ein Topf mit Wasser auf dem Herd vergessen wurde. Als das Wasser verkocht war, brannten die Lappen im Topf an, was zur Qualmentwicklung führte.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr lüftete die Eisdiele, ein Brandschaden entstand nicht.

