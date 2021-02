Polizeikontrolle eskaliert in Gotha - Flucht bei weiterer Kontrolle

Polizeibeamten bei Kontrolle angegriffen und Widerstand geleistet

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen 16.00 Uhr sollte ein 24 Jahre alter VW-Fahrer in der Gothaer Mairichstraße kontrolliert werden. Während des Gesprächs zwischen den Beamten und dem 24-Jährigen mischte sich ein 19 Jahre alter Mitfahrer in aggressiver Weise ein und beleidigte einen Polizeibeamten. In der Folge wurden beide Männer gegenüber dem Polizisten gewalttätig, wodurch dieser leichte Gesichtsverletzungen erlitt. Auch gegen weitere Polizeibeamte leisteten die beiden Widerstand. Die Männer wurden schließlich in Gewahrsam genommen, auch sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Vor Kontrolle geflüchtet

Regelrecht vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet sind zwei Jugendliche in Gotha. Polizisten wollten einen 18-jährigen Ford- Fahrer und dessen 19-jährigen Beifahrer gegen 23.30 Uhr kontrollieren, als diese die Flucht antraten. Sie konnten jedoch kurze Zeit später in der Clara-Zetkin-Straße aufgegriffen werden. Der Fahrer hatte vermutlich Drogen genommen; ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin.

Außerdem besaß der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis, der Ford war nicht zugelassen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen waren die angebrachten Kennzeichen gestohlen. Im Auto fanden die Beamten zudem diverse hochwertige Elektrogeräte, für die bislang keine Eigentumsnachweise erbracht werden konnten. Ob es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelt, wird derzeit geprüft.

Unter Alkohol In den Graben gefahren

Montagmorgen kam es in Pferdingsleben auf der K4 zu einem Verkehrsunfall. Der 72 Jahre alte Unfallverursacher stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wollte der Toyota-Fahrer auf der Straße wenden und fuhr dabei rückwärts in einen Graben. Er blieb unverletzt und das Fahrzeug unbeschädigt.

Während der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung durch Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille, im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 72-Jährigen ein.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Tödlicher Unfall im Landkreis Gotha: 35-Jähriger prallt gegen Baum