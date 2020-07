Nordhausen. Bei einer Verkehrskontrolle sind zwei Polizisten in Nordhausen verletzt worden.

Polizisten angegriffen, gebissen und verletzt

Eine Verkehrskontrolle endete am Montagabend damit, dass zwei Nordhäuser Polizisten im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zuvor hatten sie gegen 22.40 Uhr in der Straße der Opfer des Faschismus einen VW-Fahrer kontrolliert.

Nachdem ein Drogentest bei dem 30-Jährigen positiv verlief und die Beamten schließlich sein Auto nach Betäubungsmitteln durchsuchten, attackierte der Mann unvermittelt einen der Polizisten. Dieser stürzte, worauf der Angreifer davon rannte. In einem Gartengrundstück wurde der 30-Jährige schließlich gestellt. Er habe jedoch massiv Widerstand geleistet und einen der Polizisten in die Hand gebissen, so die Polizei.

Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Gegen den 30-Jährigen wird nun ermittelt.

