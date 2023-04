Porsche prallt gegen Leitplanke: Zwei Autofahrer bei Unfall auf A9 schwer verletzt

Triptis Bei einem Zusammenprall zweier Autos auf der Autobahn 9 in Triptis (Saale-Orla-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Zwei Personen sind bei einem schweren Unfall auf der A9 verletzt worden. Ein 25-Jähriger verlor am Ostersonntag aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Porsche und kam nach der Anschlussstelle Triptis von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte.

Porsche bleibt unter Leitplanke stecken

Als er wieder gegenlenkte, prallte er mit dem Mercedes eines 34-Jährigen zusammen. Während dieser sein Auto noch sicher auf den Standstreifen lenken konnte, krachte der 25 Jahre alte Fahrer unter die Mittelleitplanke und blieb dort stecken.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A9 zeitweise gesperrt. Foto: Autobahnpolizei

A9 für eine Stunde voll gesperrt

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 90.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Berlin auf der A9 unteranderem für rund eine Stunde vollgesperrt.

