Erfurt. Zwei Frauen vom Bürgeramt der Stadt Erfurt sollen am Donnerstag von einem Mann verletzt worden sein, der zuvor mit in einem Porsche saß, welcher auf einem Behindertenparkplatz geparkt war.

Porsche steht auf Behindertenparkplatz – Mann verletzt zwei Frauen vom Bürgeramt

Wie die Stadt Erfurt in einer Pressemitteilung unserer Redaktion am Freitag berichtet, ereignete sich der Zwischenfall am Donnerstagvormittag auf einem Parkplatz vor dem Hauptbahnhof der Landeshauptstadt. Demnach hatten zwei Frauen vom Bürgeramt einen Porsche bemerkt, der offensichtlich unerlaubt auf einem Behindertenparkplatz abgestellt worden war.

Da sich innerhalb der Kulanzzeit kein(e) Fahrer/in des Autos vor Ort zeigte, begannen die Frauen ihre Arbeit. Noch bevor sie den Abschleppdienst informieren konnten, erschienen nach Angaben der Stadt schließlich eine Frau und ein Mann, die sich als Fahrerin des Prosches und deren Begleiter entpuppten.

Als die beiden über die begangene Ordnungswidrigkeit informiert wurden, zeigten sie beide uneinsichtig und unkooperativ, so Heike Dobenecker (Pressesprecherin der Stadt Erfurt). Anstatt Angaben zu ihrer Person zu machen, wollte die Frau stattdessen mit ihrem Begleiter wegfahren. Wie es weiter heißt, konnte die Frau erst nach „wiederholter Aufforderung und Unterbindung des Wegfahrens“ davon überzeugt werden, ihre Personalien bekanntzugeben.

Während des gesamten Gesprächsverlaufs soll der Mann vom Beifahrersitz her wiederholt dazwischen geredet haben und die Fahrerin „unentwegt und nachdrücklich“ aufgefordert haben, „nichts zu sagen und wegzufahren.“

Der Mann soll schließlich das Auto verlassen haben und von hinten an eine der Bürgeramtsmitarbeiterinnen herangetreten sein. Im weiteren Verlauf soll er sie „grob an beiden Armen gepackt“ und zur Seite gestoßen haben. Im Anschluss soll er auch auf die andere Frau zugegangen sein und sie „gewaltsam zu Boden“ gestoßen haben. „Dabei wurden unsere Kolleginnen so stark verletzt, dass wir sie zum Arzt bringen mussten, beide werden für länger ausfallen“, berichtet Axel Apel-Geßner, Abteilungsleiter vom Bürgeramt Erfurt.

Stadt dankt den Helfenden

Als zwei Passanten und ein Taxifahrer den Vorfall mitbekamen, eilten sie den beiden Frauen zur Hilfe. Gemeinsam sollen sie es schließlich geschafft haben, den „ungefähr 60 Jahre alten Mann“ von der am Boden liegenden Frau wegzuziehen.

Bis die mittlerweile informierte Polizei vor Ort war, mussten die Helfer laut Apel-Geßner den Mann immer wieder daran hindern, auf „unsere Kolleginnen erneut“ loszugehen. „Den Passanten und dem Taxifahrer gilt unser ganz besonderer Dank! Ihr beherztes Einschreiten hat unsere Kolleginnen vor weiterer Gewalt und deren Folgen bewahrt. Diese Zivilcourage verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung“, äußert sich Axel Apel-Geßner in Richtung der drei helfenden Männer.