Probefahrt mit 180.000 Euro teurem Porsche endet im Feld

Föritztal. Bei einem Unfall in Südthüringen ist hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer haute einfach ab.

Ein Porschefahrer hat Freitagnacht für einen Polizeieinsatz im Landkreis Sonneberg gesorgt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, wollten Polizisten gegen 2 Uhr den Fahrer eines Porsche in Heubisch kontrollieren. Der Fahrer hielt aber nicht an und entkam in Richtung Gefell.

Wenig später meldeten Passanten der Polizei einen nicht unerheblich beschädigten Porsche rund 20 Meter neben der Straße in Fahrtrichtung Gefell. Der Fahrer hatte bereits die Unfallstelle verlassen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer bei der Fahrt durch den Straßengraben verletzt hatte, kam die Feuerwehr mit Beleuchtung und einer Drohne zum Einsatz.

Der Porsche wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Ermittlungen ergaben, dass der mehr als 180.000 Euro teure Porsche über das Wochenende an einen 47-jährigen Kronacher zur Probefahrt ausgeliehen worden war.

Die Höhe des Schadens am Fahrzeug ist nicht bezifferbar, wird sich aber nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich bewegen. Zeugen, die unter anderem Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg zu melden.

