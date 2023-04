Zu einer Prügelei mit etwa zehn Beteiligten ist es bei einer Veranstaltung in Ilmenau gekommen. (Symbolbild)

Prügelei und Feueralarm: Mehrere Einsätze bei Veranstaltung mit "Gestört aber Geil" in der Festhalle Ilmenau

Gleich mehrmals waren Polizei und Feuerwehr bei einer Tanzveranstaltung mit dem DJ-Duo "Gestört aber Geil" in Ilmenau im Einsatz.

Bei einer Tanzveranstaltung am Freitagabend in der Festhalle in Ilmenau mit "Gestört aber Geil" kam es zu mehreren Einsätzen von Rettungskräften.

Zunächst hatte ein Brandmelder im Dachgeschoss der ausverkauften Festhalle ausgelöst, so dass die Feuerwehr anrücken musste. Glücklicherweise handelte es sich nur um einen Fehlalarm.

Schlägerei mit zehn Beteiligten

Gegen 2.30 Uhr teilte ein Partygast der Polizei mit, dass sich zu dieser Zeit etwa zehn Personen vor dem Veranstaltungsgelände prügeln würden. Noch vor dem Einsatz der Polizeibeamten soll sich die prügelnde Gruppe aufgelöst haben und in unbekannte Richtung davon gegangen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, Opfer oder sonstige geschädigte Personen, sich unter Telefon 03677-601124 zu melden.

Zu einem weiteren Polizeieinsatz war es am Abend auf der Veranstaltung gekommen. Ein männlicher Täter konnte auf frischer Tat gestellt werden. Er hatte zuvor eine 29-jährige Frau an den Haaren gezogen und ihren Wohnungsschlüssel entwendet.

