Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz an einer Eisenacher Schule. (Symbolbild)

Eisenach . An einer Eisenacher Schule gab es am Freitag einen Feuerwehreinsatz. Im Unterricht war Quecksilber freigetreten.

Quecksilber ausgelaufen: Feuerwehreinsatz an Eisenacher Schule

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Quecksilber ausgelaufen: Feuerwehreinsatz an Eisenacher Schule

Die Eisenacher Berufsfeuerwehr war am Freitag in der Eisenacher Goetheschule am Pfarrberg im Einsatz. Nach Informationen der Stadt ist dort während des Unterrichts aus einem Thermometer rund zwei Milliliter Quecksilber ausgelaufen.

Laut Polizei seien keine Personen mit dem Quecksilber in Berührung gekommen oder verletzt worden. Das ausgetretene Quecksilber wurde durch die Feuerwehr gebunden und fachgerecht entsorgt. 15 Kinder und eine Lehrkraft seien vorsorglich ärztlich untersucht worden.