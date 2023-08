Radfahrer bei Frontalzusammenstoß mit Multicar im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt

Miesitz. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis ist am Dienstag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige gegen 14.25 Uhr auf der Kreisstraße 213 von Miesitz in Richtung Kopitzsch unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr abkam und dort frontal mit einem entgegenkommenden Multicar zusammenstieß.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser wurde letztlich aber doch nicht benötigt und der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

