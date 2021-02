Trotz der eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ist der Mann noch an der Unfallstelle verstorben. (Symbolbild)

Neustadt/Orla In Neustadt/Orla ist ein Radfahrer nach einem Sturz seinen schweren Verletzungen erlegen.

Radfahrer bei Sturz in Neustadt/Orla ums Leben gekommen

Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntag in Neustadt/Orla. Wie die Polizei am Montag informierte, sei dort ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad ins Straucheln geraten und gestürzt.

Trotz der eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle verstorben.

