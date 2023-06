Radfahrer bei Sturz in Rudolstadt schwer verletzt

Rudolstadt In Rudolstadt ist ein 40-jähriger Radfahrer gestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr stürzte ein Radfahrer in Rudolstadt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 40-Jährige vermutlich über einen Bremshügel im Bereich der Straße An der Lehmgrube. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich schwer.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

