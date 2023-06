Radfahrer gestürzt - Seitenscheibe eingeschlagen - Die Polizeimeldungen aus Jena

In Jena stürzten zwei Fahrradfahrer. (Symbolbild)

Jena. In Jena hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Am gleichen Tag stürzten zwei Radfahrer - einer von ihnen ohne Fremdeinwirkung.

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag vermeintlich mit einer Glasflasche die Seitenscheibe eines geparkten Autos in der Schützenhofstraße eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, lagen noch Teile der Flasche im Innenraum.

Wenig später am Mittwochabend war ein Autofahrer auf der Bertolt-Brecht-Straße unterwegs und wollte nach links abbiegen. Das zeigte er mit dem Blinker an. Trotzdem setze ein 42-jähriger Radfahrer zum Überholen an. Die beiden stießen zusammen und der Radfahrer verletzte sich leicht.

Ein weiterer Radfahrer stürzte Mittwochmorgen auf dem Burgauer Weg. Der 60-Jährige fiel ohne Fremdeinwirkung hin, verletzte sich leicht und musste medizinisch versorgt werden. Nach eigenen Angaben stürzte er wegen einer angelaufenen Brille.

