Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer nach Zusammenstoß mit freilaufendem Hund schwer verletzt

Ein Radfahrer ist Am Schützenplatz in Wipperdorf (Landkreis Nordhausen) gegen einen freilaufenden Hund gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Das Tier kam bei dem Unfall am Sonntagnachmittag ohne Verletzungen davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen den Hundehalter wird ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge kreuzte das Tier den Weg des 60-jährigen Radlers. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt.

Weitere Nachrichten zum Thema:

Radler haftet nach Unfall mit Hund auf Geh- und Radweg mit

Mann mit Hund attackiert Jugendlichen in Erfurt mit Pfefferspray

Hund reißt in Erfurt Fahrradständer mit sich