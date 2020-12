Radfahrer schwer verletzt - Unfall mit Linienbus - Frau und Sohn bei Unfall verletzt - Polizeieinsatz am Bahnhof

Unfall mit Linienbus: Ca. 10.000 Euro

Am Montagmorgen hatte es in Apolda ein 34-Jähriger Paketbote mit seinem gelben VW Transporter offensichtlich eilig, als er von der Gerbachei kommend, trotz Richtungszeichen rechter Pfeil, nach links auf den Heidenberg abbiegen wollte. Vom Heidenberg näherte sich aus dem Kreisverkehr ein Linienbus, dessen rechtes Blinklicht kurzz noch angeschaltet war.

Dies missverstand der 34-Jährige und wertete das als Abbiegezeichen des Linienbusses in die Gerbachei, sodass er nach links auf den Heidenberg abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Linienbus wurde die Frontscheibe zerstört, sowie die Verkleidung vorn rechts bis zum Einstieg. Der Schaden wird auf mindestens 8000 EUR geschätzt. Am VW Transporter wurde die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wir hier auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Opel überschlagen: Frau und Sohn verletzt

Glück im Unglück hatten eine 37-Jährige und ihr 4-jähriger Sohn am Montagvormittag als sich ihr Pkw überschlug. Die Frau fuhr in ihrem Opel von der B7 kommend in Richtung Hopfgarten, als ihr in einer leichten Rechtskurve ein Fahrzeug auf ihrer Spur entgegenkam. Sie wich dem dunklen Pkw aus und kam dabei von der Straße ab. Im Straßengraben überschlug sich der Wagen.

Mit leichten Blessuren und einem Schock kamen die Frau und ihr Sohn davon. Die Polizei sucht den Fahrer des aus der Ortslage kommenden dunklen Pkw, um nähere Angaben zum Unfall zu erlangen. Auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der PI Weimar zu melden.

Betrunken im Gleisbett: Polizeieinsatz

Ein stark betrunkener Mann löste am Montagabend gegen 20:30 Uhr einen Polizeieinsatz in Weimar aus. Der Mann saß am Rande des Bahnsteiges am Berkaer Bahnhof. Von einem Mitarbeiter wurde er aufgefordert, den Bereich zu verlassen, als ein Zug einfahren sollte. Sodann sprang der Mann auf die Gleise und zeigte einen Hitlergruß; verbal unterstrich er diese Geste mit dem entsprechenden Ausruf. Im Anschluss verließ er zwar die Gleise, hielt sich aber noch gefährlich nahe daran auf, so dass der Zug nicht gänzlich einfahren konnte.

Eine zusätzliche Gefährdung des Mannes sollte ausgeschlossen werden. Erst nach Information der Polizei verließ der 36-jährige Weimarer den Bahnhof. Die Polizisten konnten ihn aber in unmittelbarer Nähe aufgreifen. Ihn erwarten nun Anzeigen werden des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem E-Bike in der Weimarer Bahnhofstraße, als er aufgrund der Straßenglätte beim Abbiegen rutschte und die Kontrolle über sein Rad verlor. Der Mann stürzte und zog sich so schwere Verletzungen am Kopf zu, dass er ins Krankenhaus verbracht werden musste.