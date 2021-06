Radfahrer stürzt bei Bad Frankenhausen vier Meter Böschung hinab in Bach

Erst die Feuerwehr konnte den unterkühlten Mann retten.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Montagabend wurde die Polizei zu einem Unfall an der Brücke zur Teichmühle in Bad Frankenhausen am Radweg nach Rottleben gerufen. Ein 21-Jähriger hatte sich per Rad mit zwei Bekannten dort getroffen. Nach Zeugenaussagen kam er schon unter Einfluss von Alkohol dort an und hielt sich rund zwei Stunden dort auf. In dieser Zeit soll er noch fast eine Flasche Kräuterschnaps zu sich genommen haben.

Gegen 20.20 Uhr wollten alle drei Radfahrer wieder nach Hause fahren. Der 21-jährige verlor aber die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Sein Pech war, dass er dabei eine rund vier Meter tiefe Böschung hinunterrollte und in einen Wassergraben liegen blieb. Bei dem vergeblichen Versuch sich aufzurichten, blieb er aber in dem dortigen Schlamm stecken.

Erst die Freiwillige Feuerwehr konnte den dann unterkühlten Radfahrer befreien. Der gemessene Atemalkoholwert betrug bei ihm fast zwei Promille. Der Beschuldigte wurde zur Blutprobenentnahme in das Klinikum Bad Frankenhausen verbracht, wo er zur Beobachtung dann verblieb. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

