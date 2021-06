Doch dabei beließen es die Einbrecher in Helbedündorf nicht. Außerdem meldet die Polizei einen verletzten Mopedfahrer im Kyffhäuserkreis.

Komplette Heizungsanlage mit Kessel, Schornstein und Heizkörpern gestohlen

Unbekannte Diebe haben aus einem Wohnhaus in der Gemeinde Toba bei Helbedündorf unter anderem die komplette Heizungsanlage ausgebaut und gestohlen. Am späten Montagnachmittag wurde die Polizei von dem 21-jährigen Eigentümer über den Einbruch informiert. In der Zeit vom 13. bis 31. Mai sind die Einbrecher in das Haus in der Straße Am Anger von der rückwärtigen Gartenseite eingedrungen und haben fachmännisch die komplette Heizung mit Kesselanlage, Schornstein und acht Heizkörpern ausgebaut. Außer der Heizung nahmen sie auch noch gleich eine X-Box und einen Fernseher mit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 an die Kriminalpolizei Nordhausen zu wenden.

Mopedfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag wurde auf der Bundesstraße 4 bei Westerengel ein junger Mopedfahrer leicht verletzt. Kurz nach 7 Uhr fuhr eine 61-jährige Fahrerin eines Opel Mokka die Landstraße aus Richtung Otterstedt in Richtung Bundesstraße 4. Dort angekommen, wollte sie nach links in Richtung Westerengel abbiegen. Vermutlich übersah sie dabei den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, der auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Westerengel in Richtung Greußen fuhr. Beim Auffahren auf die Bundesstraße stieß der Opel mit dem S 51 zusammen.

Der 16-jährige Fahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, jedoch musste keines der Fahrzeuge mit einem Abschleppdienst geborgen werden.

