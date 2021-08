Radfahrer stürzt und verletzt sich - Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Schmiedefeld. Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Schmiedefeld gestürzt und verletzte sich dabei so sehr, dass er medizinisch versorgt werden musste.

Am Donnerstagabend sind Rettungsdienst und Polizei zu einem gestürzten Radfahrer in Schmiedefeld geeilt. Die Einsatzkräfte konnten den Erwachsenen nahe des "Leipziger Turms" aufgreifen. Er wies Verletzungen am Oberkörper auf und musste notärztlich versorgt werden.

Der Mann stürzte abseits der öffentlichen Wege. Andere Menschen waren am Unfall nicht beteiligt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: