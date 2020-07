Sonneberg. In Südthüringen ist eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto zusammengestoßen. Sie musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin in Sonneberg schwer verletzt worden. Laut Polizei wich die Frau am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf dem Radweg zwischen an der Neustadter Straße einem ihr entgegenkommenden Radfahrer aus, wobei sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und auf die angrenzende Straße kam und mit einem vorbeifahrenden Skoda kollidierte.

Die 49-Jährige, die keinen Helm getragen habe, wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Während der Bergung und Unfallaufnahme war die Neustadter Straße voll gesperrt.

