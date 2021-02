Radfahrerin bei Unfall verletzt - Unfall mit Lkw

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Dienstagabend kam es gegen 22.30 Uhr zur Kollision zwischen einer 58 Jahre alten Fahrradfahrerin und einem 36 Jahre alten Fahrer eines Skoda. Der mutmaßliche Verursacher fuhr den Molsdorfer Lindenweg in Richtung L 1044. Die Radlerin war auf der L 1044 in Richtung Kornhochheim unterwegs, als es in der Kreuzung zur Kollision kam. Die 58-Jährige fiel hin und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 36-Jährigen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Unfall mit Lkw

Dienstag kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Unfall am Gothaer Hersdorfplatz. Der 41 Jahre alte Fahrer eines LKW MAN kam aus Richtung Mohrenstraße und wollte in Richtung Kindleber Straße fahren. Dabei kollidierte er mit einem Bauelement des kreisverkehrsähnlichen Kreuzungsbereichs. Dabei verklemmte sich das Bauteil unter dem LKW und wurde beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

