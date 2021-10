Räuberischer Diebstahl in Arnstädter Supermarkt

Arnstadt. Die Polizei sucht noch nach dem Täter.

Ein Kassierer im Supermarkt in der Triniusstraße in Arnstadt erwischte am Mittwochmittag einen Mann dabei, wie er mehrere Schachteln Zigaretten einstecke. Als er ihn darauf ansprach, zückte der Langfinger ein Messer und bedrohte den Kassierer, heißt es in einer Polizeimeldung. Danach konnte er mit der Beute flüchten. Der Kassierer blieb unverletzt. Die Polizei sucht nach dem Täter und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen.

