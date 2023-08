Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in ein Kellerabteil. (Symbolbild)

Räuberischer Diebstahl in Erfurt: Fahrräder im Wert von über 20.000 Euro gestohlen

Erfurt. Unbekannte drangen in Erfurt gewaltsam in einen Keller ein und erbeuteten die wertvollen Räder.

Bei einem Kellereinbruch in Erfurt stahlen Unbekannte am Dienstag zwei hochwertige Fahrräder im Wert von über 20.000 Euro. Die Täter seien auf unbekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Brühlervorstadt gelangt.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich anschließend mit Gewalt Zutritt in ein Kellerabteil, aus dem sie die Fahrräder stahlen. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.