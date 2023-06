Randalierer an Bushaltestellen und Körperverletzung im Paradies – Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena ist am frühen Sonntagmorgen ein 20-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Dies und mehr in den Polizeimeldungen aus Jena.

Gleich mehrere Unfälle mit Radfahrern gab es am Wochenende im Stadtgebiet Jena. So wechselte laut Polizeimeldung ein Radfahrer am Samstagabend kurz vor 18 Uhr in der Löbstedter Straße in Jena Nord plötzlich die Fahrbahnseite und stieß im Gegenverkehr mit einem Auto zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bereits am Freitagnachmittag sind bei einem Unfall zwei Radfahrer verletzt worden. Sie missachteten den Vorrang auf einer Radwegkreuzung und stießen zusammen. Beide trugen keinen Helm und verletzten sich am Kopf.

Randalierer an Straßenbahnhaltestelle

Am Freitagvormittag meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und gaben an, dass ein Mann im Bereich Jena Winzerla an der Straßenbahnhaltestelle Ringwiese randalieren und mit Steinen werfen würde. Mehrere Streifenwagen fuhren anschließend aus, um die Person zu ergreifen, wie es in einer Meldung der Beamten heißt. Glücklicherweise wurde niemand durch die Aktionen des polizeibekannten Mannes verletzt. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst in eine geschlossene Psychiatrie nach Jena gebracht.

Jugendgruppe greift Mann im Paradies an

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr ist im Jenaer Paradies ein 20-Jähriger von einer Gruppe Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, schätzte der 20-Jährige die Jugendlichen auf ein Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Sie sollen in einer größeren Gruppe von mehr als fünf Personen unterwegs gewesen sein und nach der Attacke Richtung Kegelbahn gegangen sein. Der junge Mann wurde beim Angriff an Kopf und Schulter verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641/810 entgegen.

