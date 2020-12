Am Dienstag, 1. Dezember, gegen 16.30 Uhr hat sich ein fünfjähriges Kind aus dem Kinder- und Jugendheim Ranis (Saale-Orla-Kreis) unerlaubt von einem Spielplatz entfernt. Hierbei sei es auf nassem Gras ausgerutscht und in einen Feuerlöschteich gestürzt.

Das teilte am Mittwochmittag der Diakonieverein Orlatal Neustadt als Träger des Kinder- und Jugendheimes Ranis mit. „Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Hilfsmaßnahmen von Mitarbeitern des Kinder- und Jugendheimes konnte das Kind erst von der Freiwilligen Feuerwehr Ranis geborgen werden“, erklärte Yvonne Meinhardt als Vorstandsvorsitzende des Diakonievereines Orlatal. Es befinde sich im Universitätsklinikum Jena zur Behandlung.

Kripo beschäftigt sich nun mit dem Fall

Welche Verletzungen der Junge erlitten habe, ließ der Diakonieverein offen. Er musste aber wohl längere Zeit reanimiert werden und sei in einem „kritischen Zustand“ ins Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es aus anderen Quellen. In Abstimmung mit verschiedenen involvierten Behörden wolle man sich bis auf Weiteres auch nicht näher zum Unfallhergang äußern, so der Diakonieverein. Mit dem Vorfall im Außenbereich des Kinder- und Jugendheimes ist unter anderem die Kripo aus Saalfeld beschäftigt. Der Junge soll nicht aus dem Saale-Orla-Kreis stammen.

„Das Kinder- und Jugendheim Ranis sowie der Diakonieverein Orlatal e. V. als Träger des Heimes arbeiten zur Klärung des Unglücksfalls mit allen Behörden zusammen“, erklärte Yvonne Meinhardt sichtbar betroffen. Mit den Schützlingen der Einrichtung werde der tragische Unglücksfall angemessen aufgearbeitet. Der Verein sowie das Kinder- und Jugendheim danken allen Ersthelfern, der Freiwilligen Feuerwehr Ranis, den Notfallseelsorgern und den eingesetzten Polizeibeamten für die schnelle Hilfe, hieß es noch.

