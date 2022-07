Raubdelikt in Gera - Kripo sucht nach Zeugen

Gera. Ein 33-Jähriger wurde in Gera Opfer eines Raubdeliktes. Die Kripo sucht nach den beiden handgreiflichen Tätern.

Am Montag wurde ein 33-Jähriger Opfer eines Raubdeliktes, so dass die Kripo Gera die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen hat. Gegen 18.25 Uhr wurde das Opfer von zwei Männern in der Erfurtstraße in Gera angesprochen. Sie bedrängten den Mann und griffen ihn an.

Beide konnten ein Kinderlaufrad erbeuten. Anschließend flüchten sie in unterschiedliche Richtungen. Bei der anschließenden Fahndung konnte einer der Räuber gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter ist noch immer auf der Flucht.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des zweiten Angreifers geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 melden.

